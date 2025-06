Wie schon beim 1:2 in Windhagen zum Auftakt hat der TuS Niederahr auch beim 1:1 (1:0) gegen den VfB Wissen II im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Ost einen späten Gegentreffer kassiert und somit keine Chance mehr auf den Aufstieg. Die Wissener hingegen haben es in der eigenen Hand, am Mittwoch mit einem Heimsieg den SV Windhagen noch vom ersten Platz der Dreierrunde zu verdrängen.

„Wir haben 45 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen.“

Emre Bayram, Trainer VfB Wissen II

Vor 200 Zuschauern hatte Wissens Simon Ebach in der zweiten Minute die erste Gelegenheit, er traf nach einem Freistoß den Ball jedoch nicht richtig. Es sollte die gefährlichste Aktion der Gäste im ersten Durchgang bleiben. „Wir haben 45 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, kritisierte VfB-Trainer Emre Bayram. Doch auch sein Gegenüber Christian Kaiser, der den TuS Niederahr gemeinsam mit Jonas Pörtner coacht, war mit der Anfangsphase nicht zufrieden: „Wir waren nervös und hatten viele Abspielfehler.“

i Für Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner (am Ball) und sein Team lief die Aufstiegsrunde unglücklich. Andreas Hergenhahn

Der Weckruf für die Gastgeber war ein Lattenknaller von Lukas Hanke in der 23. Minute. Danach wirkte der Tabellendritte der Kreisliga A3 mutiger und strukturierter in seinen Angriffen. Nach einer halben Stunde klärte Wissens Schlussmann Dennis Schumacher außerhalb des Strafraums aufmerksam vor Noah Kachler. In der 39. Minute war Schumacher jedoch machtlos, als Spielertrainer Jonas Pörtner eine Hereingabe von Lucas Werner zur 1:0-Pausenführung verwertete.

TuS nutzt Chance zum 2:0 nicht

In der zweiten Hälfte wurde die Wissener Rheinlandliga-Reserve von Minute zu Minute gefährlicher. Konnten die Niederahrer Abwehrspieler zunächst noch im entscheidenden Moment immer ein Bein dazwischen bekommen, mussten sie sich in der stärksten Drangphase des Gegners bei ihrem Keeper Julian Schwickert bedanken, der beim Versuch von Kapitän Maik Schnell (64.) sowie einer Doppelchance von Micha Salomo Fuchs und Felix Beib (66.) in höchster Not rettete.

„In dieser Phase hatten wir das Quäntchen Glück und starkes Torwartspiel“, gab Kaiser zu. Emre Bayam fand: „Wir waren in der zweiten Halbzeit die klar bestimmende Mannschaft und hatten viele gute Aktionen. Leider haben uns der letzte Wille und die Galligkeit vor dem Tor gefehlt.“ Niederahr löste sich wieder aus der Umklammerung und hatte mehrfach das 2:0 auf dem Fuß: In der 75. Minute setzte sich Lukas Hanke toll durch, bei seinem Zuspiel war Noah Kachler zu zögerlich und überließ den Abschluss dem eingewechselten Damian Ludwig, der an Torwart Schumacher scheiterte. Eine Minute später fand Ludwig nach feinem Steckpass von Pörtner erneut seinen Meister im Wissener Keeper.

„So ungerecht und böse kann Fußball sein. Aber das ändert nichts daran, dass wir eine überragende Saison gespielt haben, auf die wir stolz sein können.“

Christian Kaiser, Trainer TuS Niederahr

„Wir haben es verpasst, die Partie zu entscheiden“, sagte Christian Kaiser und dachte dabei wohl auch an die dritte Minute der Nachspielzeit, als erneut Damian Ludwig frei vor dem Tor scheiterte. In der 95. Minute forderte das Gästelager vehement einen Handelfmeter. VfB-Akteur Mario Weitershagen vergriff sich dabei wohl im Ton und wurde des Feldes verwiesen. Eine letzte Pointe hatte die Begegnung noch parat: In der siebten und letzten Minute der Nachspielzeit fing der Niederahrer Torwart Julian Schwickert einen Ball problemlos ab. Als er bemerkte, dass sich seine Schnürsenkel gelöst hatten, bat er einen Mitspieler, ihm den Schuh zu binden. Das Problem: Schwickert spielte den Ball nicht ins Aus, sondern hielt in währenddessen in der Hand, sodass Schiedsrichter Paul Volk folgerichtig auf indirekten Freistoß im Strafraum entschied.

i Lukas Deger (rechts) und Routinier Mario Weitershagen (links) wollen mit dem VfB Wissen II am Mittwoch gegen den SV Windhagen nachlegen. Andreas Hergenhahn

Es kam, wie es kommen musste: Schuss Micha Salomo Fuchs – Tor – Abpfiff! „So etwas habe ich in meiner Trainerlaufbahn auch noch nicht erlebt. Aber kein Vorwurf an Julian“, nahm Christian Kaiser seinen Keeper in Schutz. „So ungerecht und böse kann Fußball sein. Aber das ändert nichts daran, dass wir eine überragende Saison gespielt haben, auf die wir stolz sein können.“ Eine überragende Saison kann auch der VfB Wissen II als A2-Vizemeister und Kreispokalsieger vorweisen. Diese will Trainer Bayram am Mittwoch mit dem Aufstieg krönen: „Wir wollen das Maximale rausholen. Im Heimspiel müssen wir das Ding ziehen vor unserer Kulisse!“

TuS Niederahr – VfB Wissen II 1:1 (1:0)

TuS Niederahr: Schwickert – Zimmermann, Schulte, Eulberg, Schröder, Kohlhaas, Hanke (76. Schmidt), Pörtner, Kachler, Schlag (78. Truong), Werner (67.Ludwig).

VfB Wissen II: D. Schumacher – Klein (68. Siegel), M. Schumacher (46. Schneider), Ebach, Happ (58. Beib), Deger, Girresser (24. Freudenberg), Schnell, Fuchs, Heck (73. Seifer), Weitershagen.

Schiedsrichter: Paul Volk (Koblenz).

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Jonas Pörtner (39.), 1:1 Micha Salomo Fuchs (90.+7).

Besonderheit: Rote Karte für Mario Weitershagen (Wissen II) wegen Meckerns (90.+5).