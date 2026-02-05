Erster Test mit Trainer Remark Neun Tore und drei Neue für Schlusslicht SG Ahrbach Marco Rosbach 05.02.2026, 16:59 Uhr

i Jens Watzke (links, hier im Trikot des TuS Gückingen) ist einer der drei Neuen bei der SG Ahrbach. Andreas Hergenhahn

Die sportliche Lage der SG Ahrbach in der Bezirksliga Ost scheint aussichtslos zu sein. Doch der neue Trainer Thomas Remark gibt sich zuversichtlich, nachdem er sein Team zum ersten Mal unter Testspielbedingungen gesehen hat.

Einen besseren Überblick hätte sich Thomas Remark in nur dreimal 30 Minuten wohl kaum verschaffen können. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung schickte der neue Trainer der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod sein Team gegen eine gemischte Elf aus eigener zweiter und dritter Mannschaft aufs Feld, auch insgesamt fünf Talente aus der A-Jugend kamen auf beiden Seiten zum Einsatz.







