Während die Gastgeber das erste Mal in dieser Saison siegen konnten und nun auch zu Hause einen weiteren Erfolg folgen lassen wollen, mussten die Gäste zuletzt die erste Niederlage quittieren. Die soll schleunigst vergessen gemacht werden.
Lesezeit 2 Minuten
Neue Vorzeichen für die beiden Teams beim Aufeinandertreffen in der Fußball-Bezirksliga Ost am Freitagabend, 20.30 Uhr, in Höhr-Grenzhausen am Flürchen. Während die gastgebenden Sportfreunde Höhr-Grenzhausen am vergangenen Wochenende beim 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Müschenbach/Hachenburg ihren ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit feiern durften, mussten die Gäste der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Norken/Mörlen/Nauroth bei der ...