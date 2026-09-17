Erster Sieg und erste Pleite Neue Voraussetzungen für Höhr-Grenzhausen und Weitefeld Moritz Hannappel 17.09.2026, 12:15 Uhr

i Niklas Hermann (rechts) ließ nach einer halben Stunden den Knoten langsam für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen aufgehen. Sein 1:0 im Spiel bei der SG Müschenbach (in Blau) ebnete den Weg für den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Ein weiterer soll zu Hause gegen die SG Weitefeld folgen. Volker Horz

Während die Gastgeber das erste Mal in dieser Saison siegen konnten und nun auch zu Hause einen weiteren Erfolg folgen lassen wollen, mussten die Gäste zuletzt die erste Niederlage quittieren. Die soll schleunigst vergessen gemacht werden.

Neue Vorzeichen für die beiden Teams beim Aufeinandertreffen in der Fußball-Bezirksliga Ost am Freitagabend, 20.30 Uhr, in Höhr-Grenzhausen am Flürchen. Während die gastgebenden Sportfreunde Höhr-Grenzhausen am vergangenen Wochenende beim 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Müschenbach/Hachenburg ihren ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit feiern durften, mussten die Gäste der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Norken/Mörlen/Nauroth bei der ...







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