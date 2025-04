Neitersens Hoffnung ist nach 1:3 so gut wie erloschen

Mit der Heimniederlage gegen effektive Gäste aus Höhr-Grenzhausen glaubt wohl nur noch der kühnste Optimist in Reihen der SG Neitersen/Altenkirchen an den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost.