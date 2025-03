Guter Start, noch bessere Antwort auf den zwischenzeitlichen Ausgleich und am Ende ein deutlicher Auswärtssieg für die SG 06 Betzdorf in der Fußball-Bezirksliga Ost bei der SG Neitersen/Altenkirchen.

Nach dem Überraschungscoup gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am vergangenen Spieltag folgte für die SG Neitersen/Altenkirchen im Heimspiel gegen die SG 06 Betzdorf die Ernüchterung. Mit 1:6 (1:2) verlor die Elf von Felix Ba Bly gegen den Tabellenzweiten, der wiederum mit zwei Kantersiegen mit der optimalen Punkteausbeute aus der Winterpause gestartet ist.

„Das frühe Tor hat unserem Spiel aber nicht unbedingt die nötige Sicherheit gegeben.“

Enis Caglayan, Trainer der SG 06 Betzdorf

Die Gäste legten einen Blitzstart hin. Einen Freistoß von Robin Moosakhani verwertete Enrico Balijaj aus kurzer Distanz per Kopf zum 0:1 (2.). „Das frühe Tor hat unserem Spiel aber nicht unbedingt die nötige Sicherheit gegeben“, stellte Betzdorfs Trainer Enis Caglayan fest. In der Tat kamen die Gäste danach (noch) nicht richtig in Fahrt und mussten nach einer Viertelstunde auch noch den Ausfall von Top-Torjäger Temel Uzun hinnehmen. Nach einem strafstoßwürdigen Foul von Kevin Kizilcan verletzte sich Uzun an der Hüfte, für ihn ging es nicht weiter. Weiter ging es allerdings mit dem Spielstand von 0:1, da der Unparteiische die Situation nicht als Elfmeter wertete.

Ausgleich währt nur zwei Minuten

Die Hausherren schafften es in der Folge, die spielstarken Betzdorfer sich nicht entfalten zu lassen. „Neitersen hat eine ordentliche Gangart an den Tag gelegt. Das muss man in deren Situation aber auch“, sagte Caglayan. Stattdessen nutzte Mario Seitz eine gute Einschussmöglichkeit nicht (32.). Kurz darauf kam Alex Luis Hüntner über die rechte Seite und steckte durch auf Raul Castro Dominguez, der ausglich (36.).

Aus Sicht der Neiterser fiel die erneute Führung für die Betzdorfer dann viel zu schnell. Nach einem Foul von Ezan Merovci an Leon Darhiwal verwandelte Marius Hüsch den fälligen Elfmeter sicher (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatten die Gäste Glück, dass Hüntner im Eins gegen eins gegen Christoph Thies zu überhastet abschloss und am Betzdorfer Schlussmann scheiterte (45.+1).

Betzdorfer lassen kaum etwas liegen

Nach einer guten Stunde resultierte das 1:3 aus einer Neiterser Ecke, die in einem durch Moosakhani mustergültig vorgetragenen Konter und dem Tor durch Ersel Sahin endete (60.). Dann ging es Schlag auf Schlag. Fynn Jona Barth (63.), Moosakhani (65.) und erneut Balijaj (69.) schraubten das Ergebnis innerhalb der nächsten Minuten in die Höhe. Da fiel es nicht mehr ins Gewicht, dass Marvin Heinrich einen Elfmeter über das Tor schoss (84.).

„Nach der ersten Hälfte hätte ich nicht gedacht, dass es so deutlich ausgeht.“

Neitersens Trainer Felix Ba Bly

Zwischenzeitlich hatte Neitersen zwar auch noch sehr gute Möglichkeiten, ließ diese aber aus. „Das ist der Unterschied, wenn man oben steht, wir lassen solche Chancen eben nicht liegen“, wusste Caglayan. „Ich habe vor den Standards gewarnt und genau das passiert gleich zu Beginn, damit war unsere Defensivtaktik natürlich hinüber. Nach der ersten Hälfte hätte ich nicht gedacht, dass es so deutlich ausgeht“, resümierte Ba Bly.

SG Neitersen/Altenkirchen – SG 06 Betzdorf 1:6 (1:2)

Neitersen: Redel – Schürdt, Kizilcan (26. Merovci), Keller, Herfen – Franz, Krasniqi (58. Egbeburu), Madronte, Hüntner (65. Jona Schürdt) – Seitz, Castro Dominguez (83. Henzel).

Betzdorf: Thies – Spies (68. Becker), Erner Hüsch, Dhariwal (46. Milosevic) – Moosakhani, Boger, Heinrich, Barth (73. Jashari) – Uzun (16. Sahin), Balijaj (73. Rashoyan).

Schiedsrichter: Alexander Mürtz (Mendig).

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Enrico Balijaj (2.) ,1:1 Raul Castro Dominguez (36.), 1:2 Marius Hüsch (38., Foulelfmeter), 1:3 Ersel Sahin (60.), 1:4 Fynn Jona Barth (63.), 1:5 Robin Moosakhani (65.), 1:6 Balijaj (69.).

Vorkommnis: Betzdorfs Marvin Heinrich schießt Foulelfmeter über das Tor (84.).