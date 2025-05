Die SG Neitersen/Altenkirchen hat sich mit einer 0:5 (0:4)-Niederlage gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis aus der Fußball-Bezirksliga Ost verabschiedet und startet, nur zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga, in der kommenden Saison im Kreisoberhaus. Für die Hausherren ging es daher am finalen Heimspieltag nur noch maximal darum, die verkorkste Saison mit einer ordentlichen Vorstellung zu beenden, die Gäste wollten noch auf Tabellenplatz vier klettern und schafften dies sehr zur Freude ihres Spielertrainer Justin Keeler durch den klaren Sieg auch. „Wir haben das Derby gewonnen und die Saison auf Platz vier beendet“, freute er sich nach dem Spiel.

Seine Mannschaft ließ früh keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie den Hausherren kein Abschiedsgeschenk machen wollten. Nach nur fünf Minuten schoss Gordon Wild den ersten seiner drei Treffer an diesem Nachmittag. Nach einem Angriff über die linke Seite stand Wild in der Mitte völlig frei und traf aus zehn Metern zum 0:1 (5.). Wenige Minuten später lief der Angriff über die rechte Seite, Maximilian Strauch brachte den Ball scharf in den Strafraum und Bersan Can Cetin traf ins eigene Tor (13.).

Berods Gordon Wild trifft und trifft und trifft

Die personell arg geschwächten Neiterser hielten zwar nach Kräften dagegen, konnten aber zwei weitere Gegentore zum 0:4-Halbzeitstand nicht verhindern. Erneut war es Wild, der sich über rechts gut durchsetzte und von der Außenlinie auf Elias Voigt zurücklegte. Der jagte das Leder aus dreizehn Metern in die Maschen (29.). Kurz vor dem Pausenpfiff war es wieder Wild selbst, der einen Freistoß aus rund zwanzig Metern direkt zum 0:4 verwandelte (43.). So wurden auch schon zur Pause bei den Gastgebern böse Erinnerungen an das 1:9-Debakel im Hinspiel wach.

Das konnten die Hausherren dann jedoch im zweiten Durchgang verhindern. Wohl auch, weil die Gäste den Fuß etwas vom Gaspedal nahmen – so plätscherte die Partie im strömenden Regen vor sich hin. Den abschließenden Treffer zum 0:5 erzielte erneut Wild. Über rechts ließ er einen Gegenspieler nach dem anderen aussteigen und schloss erfolgreich zum Endstand ab (80.). Es war der 21. Saisontreffer des Linksfußes, der sich somit auf Platz vier in der Torjägerliste hinter Temel Uzun (39), Robin Moosakhani (23, beide SG 06 Betzdorf) und Philipp Röder (23, FC HWW Niederroßbach) einreihte.

„Die erste Hälfte war katastrophal und ein Sinnbild für die Saison.“

Felix Ba Bly, Trainer SG Neitersen/Altenkirchen

„Die erste Hälfte war katastrophal und ein Sinnbild für die Saison. Im zweiten Abschnitt haben wir uns dann besser verkauft, das Ergebnis geht aber so völlig in Ordnung. Wir sind einfach froh, dass es jetzt rum ist", machte Neitersens Trainer Felix Ba Bly schnell einen Haken hinter die abgelaufene Spielzeit und richtet stattdessen den Blick nach vorne, wenn Neitersen dann in der Kreisliga A an den Start geh.

SG Neitersen/A. – SG Berod-W./Lautzert-O. 0:5 (0:4)

Neitersen/Altenkirchen: Redel – Cetin, Rein (60. Seitz), Keller (46. Stukert), Wagner – Schürdt, Peters – Henzel, Krasniqi, Franz (76. Bukoshi) – Saricicek.

Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis: Vincek – Wardein, Schulze, Neumann (51. Cziudej), Voigt – Brand – Wild, Petrovic, Hesseler (88. Reidl), Keeler – Strauch (88.Reger).

Schiedsricherin: Antonia Elizabeth von Kölichen (Rheinbreitbach).

Zuschauer: 75.

Tore: 0:1 Gordon Wild (5.), 0:2 Bersan Can Cetin (13./Eigentor), 0:3 Elias Voigt (29.), 0:4, 0:5 Gordon Wild (43., 80.).