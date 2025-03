Nachdem der TuS Montabaur die erste Halbzeit beim Auswärtsspiel in Altenkirchen verschlief, fanden sie gerade ins Spiel, als Fabian Franz für die Gastgeber zum richtigen Zeitpunkt traf und den Widerstand brach.

Die SG Neitersen/Altenkirchen darf weiter auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost hoffen. Mit dem 3:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den TuS Montabaur landete das Team um Trainer Felix Ba Bly den zweiten Sieg in Folge und sprang vom vorletzten auf den drittletzten Platz in der Tabelle. Den Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den nunmehr die SG Wallmenroth/Scheuerfeld innehat, konnten sie immerhin um einen Zähler von neun auf acht Punkte schmälern.

In der Anfangsphase der Partie erarbeitete sich der Gastgeber eine deutliche Feldüberlegenheit, doch erst eine schöne Kombination von Raul Castro Dominguez und Alex Luis Hüntner, welcher dann an einem Fußreflex von Gästetorwart Nicolas Fasel scheiterte, sorgte für die erste ernsthafte Torgefahr (17.). Nur drei Minuten später hatte Hüntner die nächste große Torchance, legte den Ball jedoch mit der Fußspitze knapp rechts neben das Tor. Im Gegenzug kam Timo Hoffmeyer nach Flanke von Felix Rixen frei stehend zum Kopfball, verzog diesen aber leicht (21.).

Alex Luis Hüntner schnürt den Doppelpack

Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste eroberte Hüntner den Ball und steckte diesen direkt tief in den Laufweg von Castro Dominguez, der aus spitzem Winkel jedoch nur den Oberkörper von Fasel traf (32.). Dann belohnten sich die Hausherren mit dem überfälligen 1:0 durch Hüntner (34.). Dieser war nach einem Konter über die Stationen Castro Dominguez und Nauroth in Szene gesetzt worden und behielt die Nerven. Nur eine Minute später machte Hüntner seinen Doppelpack perfekt, nachdem er auf Höhe des Strafraums einen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und den Ball überlegt am herauseilenden Fasel vorbeischob (35.).

Gästetrainer Markus Kluger hatte in der Halbzeitansprache wohl die richtigen Worte gefunden, denn seine Mannschaft investierte fortan deutlich mehr und verlagerte das Spielgeschehen in die Hälfte von Neitersen. Hoffmeyer legte einen Heber aus gut 30 Metern knapp über das Tor von Redel (50.). Dann tauchte Fabian Schupp völlig frei vor Redel auf, der den Abschluss aber noch an den Innenpfosten lenken konnte (62.). Kurz darauf hatte Redel dann jedoch gegen einen Schuss aus kurzer Distanz von Jannis Pfau das Nachsehen – 2:1 (63.).

Tor zum richtigen Zeitpunkt bricht den Widerstand

Offensiv gelang Neitersen in der zweiten Hälfte bis dato nicht viel. Doch dann landete der Ball über die Stationen Keilhauer und Castro Dominguez bei Fabian Franz, der mit einem sehenswerten Fernschuss von der Strafraumgrenze in den rechten Torwinkel den letztlich verdienten 3:1-Endstand der Partie (74.). Mit diesem Treffer war die Gegenwehr von Montabaur gebrochen.

„Neitersen hat heute aufgrund der ersten Halbzeit verdient gewonnen. Wir haben den ersten Durchgang komplett verschlafen und nicht ins Spiel gefunden“, bilanzierte Kluger. Sein Gegenüber freute sich über den Sieg: „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Nur die ersten 20 Minuten nach der Halbzeit sind wir ein wenig unter Druck geraten, machen dann aber zum richtigen Zeitpunkt das entscheidende Tor.“

SG Neitersen/Altenkirchen – TuS Montabaur 3:1 (2:0)

Neitersen/Altenkirchen: Redel – Herfen, Peters, Rein, J. Schürdt – Keilhauer (85. Merovci), Nauroth, Egbeburu – Franz, Castro Dominguez, Hüntner (65. Hink).

Montabaur: Fasel – Klein, Endlein, Görg, Franz (51. B. Schupp) – Pfau, F. Schupp, Hoffmeyer, Gross (51. Lang) – Rixen (87. Denker), Lind.

Schiedsrichter: Lukas Heep (Feldkirchen).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Alex Luis Hüntner (34.), 2:0 Alex Luis Hüntner (35.), 2:1 Jannis Pfau (63.), 3:1 Fabian Franz (74.).