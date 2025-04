Zu Gast auf der Emma war die bis dato in dieser Spielzeit auswärts punktlose SG Rheinhöhen. Die heimische SG Neitersen/Altenkirchen konnte nur mit einem Sieg im Kellerduell der Bezirksliga Ost die theoretische Chance auf den Klassenverbleib wahren – was beim 2:5 (1:2) misslang.

In der ersten Viertelstunde tasteten sich beide Teams zunächst ab. Dann spielte Mika Nauroth Alex Luis Hüntner mustergültig frei, der aber mit einem zu schwachen Abschluss freistehend vor Gästetorhüter Philipp Lenz scheiterte (17.). Kurz darauf ließ Lirijon Krasniqi erst einen Spieler ins Leere laufen, um dann aber den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor zu schießen (22.). Eine Minute später münzten die Gastgeber ihre anfängliche Überlegenheit auch in ein Tor um, als Raul Castro Dominguez nur noch einschieben musste (24.). Diese Führung hätte Fabian Franz beinahe ausgebaut, er konnte die Hüntners Hereingabe jedoch nicht verwerten (28.).

Neitersen setzt alles auf eine Karte

Wie’s besser geht, zeigte das Schlusslicht bei der ersten sich bietenden Chance: Niklas Becker zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern Torentfernung über die Mauer platziert ins rechte Toreck (32.). Damit nicht genug, die Gäste waren mit der nächsten Standardsituation wieder erfolgreich. Daniel Klein fand mit seinem Eckball Lucas Monschauer, der den Ball in den linken Torwinkel köpfte (35.). Anschließend fand Castro Dominguez mit einem tollen Distanzschuss in Lenz seinen Meister, der den Ball mit einer Flugparade entschärfte (36.). Mit der knappen Gästeführung ging es dann in die Pause.

Nach Wiederanpfiff verpassten es zunächst die Gäste bei einer Doppelchance durch Klein und Topic, die Führung auszubauen (50.). Dann schickte der kurz zuvor eingewechselte Dustin Keilhauer Hüntner mit einem Steilpass auf die Reise. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und schob überlegt an Lenz vorbei zum Ausgleich ein (62.). Nun öffneten sich für den Gast in der Offensive immer mehr Räume, denn die SG Neitersen setzte fortan alles auf eine Karte und spielte hinten Mann gegen Mann.

„Wir wollten unbedingt den ersten Auswärtspunkt der Saison holen, und am Ende sind es sogar drei geworden.“

Till Warkentin, Trainer SG Rheinhöhen

Dies wusste die SG Rheinhöhen auszunutzen. Zunächst traf erneut Becker nach Zuspiel von Köhler zum 2:3 (75.). Dann durfte Leon Hamm gegen die aufgerückten Gastgeber von der Mittellinie alleine auf das Tor von Constantin Redel zulaufen und ließ diesem keine Chance (83.). Beim 2:5 fungierte Hamm als Vorlagengeber für Sven Klein (88.) und hätte in den letzten Minuten der Begegnung das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können, scheiterte bei seinen Abschlüssen aber an Redels Fußabwehr (89.) und eigener Zielgenauigkeit (90.).

Nach diesem Ergebnis ist die SG Neitersen/Altenkirchen nun auch rechnerisch in die Kreisliga A abgestiegen. „Wir wollten unbedingt den ersten Auswärtspunkt der Saison holen, und am Ende sind es sogar drei geworden“, so Rheinhöhens Co-Trainer Till Warkentin nach der Partie. „Das Spiel hätte auch anders ausgehen können, aber am Ende hat hier die bessere Mannschaft gewonnen“, lautete das Resümee von Neitersens Trainer Felix Ba Bly.

SG Neitersen/Altenkirchen – SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath 2:5 (1:2)

Neitersen: Redel – Cetin (81. Henzel), Keller, Peters, J. Schürdt (89. Hink) – R. Schürdt (61. Keilhauer), Nauroth, Krasniqi (61. Seitz) – Hüntner, Castro Dominguez, Franz (46. Madronte).

Rheinhöhen: Lenz – Luca Stein, Monschauer, Leon Stein, Topic – D. Klein, Becker, Köhler, Michael (85. Schmidt) – Hamm, S. Klein (89. Zils).

Tore: 1:0 Raul Castro Dominguez (24.), 1:1 Niklas Becker (32.), 1:2 Lucas Monschauer (35.), 2:2 Alex Luis Hüntner (62.), 2:3 Niklas Becker (75.), 2:4 Leon Hamm (83.), 2:5 Sven Klein (88.)

Schiedsrichter: Sebastian Fliege.

Zuschauer: 100.