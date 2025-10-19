Die SG Malberg ist nach dem 3:1-Heimsieg gegen die SG Lautzert-Oberdreis seit zehn Spielen ungeschlagen und feierte den achten Sieg in Folge. Malbergs Top-Torjäger Justin Nagel erzielte alle drei Treffer für die Gastgeber.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen bleibt in der Bezirksliga Ost die Mannschaft der Stunde. Im Westerwaldderby siegte der Tabellendritte gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 3:1 (2:0) und unterstreicht somit seine Ambitionen auf eine direkte Rückkehr in die Rheinlandliga.