Malberg bleibt Team der Stunde
Nagels Dreierpack festigt Position in der Spitzengruppe
Nicht zu stoppen: Malbergs Justin Nagel (links in Rot) erzielte drei Treffer im Heimspiel gegen die SG Lautzert-Oberdreis und Luan Brandenburger (in Weiß).
Jürgen Augst

Die SG Malberg ist nach dem 3:1-Heimsieg gegen die SG Lautzert-Oberdreis seit zehn Spielen ungeschlagen und feierte den achten Sieg in Folge. Malbergs Top-Torjäger Justin Nagel erzielte alle drei Treffer für die Gastgeber.

Lesezeit 2 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen bleibt in der Bezirksliga Ost die Mannschaft der Stunde. Im Westerwaldderby siegte der Tabellendritte gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 3:1 (2:0) und unterstreicht somit seine Ambitionen auf eine direkte Rückkehr in die Rheinlandliga.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport