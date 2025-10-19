Malberg bleibt Team der Stunde Nagels Dreierpack festigt Position in der Spitzengruppe Thomas Hardt 19.10.2025, 10:10 Uhr

i Nicht zu stoppen: Malbergs Justin Nagel (links in Rot) erzielte drei Treffer im Heimspiel gegen die SG Lautzert-Oberdreis und Luan Brandenburger (in Weiß). Jürgen Augst

Die SG Malberg ist nach dem 3:1-Heimsieg gegen die SG Lautzert-Oberdreis seit zehn Spielen ungeschlagen und feierte den achten Sieg in Folge. Malbergs Top-Torjäger Justin Nagel erzielte alle drei Treffer für die Gastgeber.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen bleibt in der Bezirksliga Ost die Mannschaft der Stunde. Im Westerwaldderby siegte der Tabellendritte gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 3:1 (2:0) und unterstreicht somit seine Ambitionen auf eine direkte Rückkehr in die Rheinlandliga.







