Heimpleite gegen Niederroßbach
Nach Treffer zum 1:2 schwächt sich Windhagen selbst
Gegen den FC Borussia Niederroßbach kam der SV Windhagen (am Ball Tahsin Cetin Kandemir) nach dem Rückstand zwar schnell zum Ausgleich, geriet dann aber ins Straucheln und verlor das letzte Spiel des Jahres.
Heinz-Werner Lamberz

Auf die Heimstärke des SV Windhagen war über Monate Verlass. Doch zuletzt lief es auf eigenem Platz nicht mehr nach Wunsch beim Aufsteiger. Das nutzte der FC Borussia Niederroßbach eiskalt aus. Ein Platzverweis spielte den Gästen in die Karten.

Lesezeit 2 Minuten
Der SV Windhagen hat sich seinen Jahresabschluss in der Bezirksliga Ost wohl etwas anders vorgestellt. In einer turbulenten Partie musste sich die Elf von Trainer Enes Özbek mit 1:3 (0:0) gegen den FC Borussia Niederroßbach geschlagen geben. Die Anfangsphase des Spiels war ausgeglichen.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport