Nach Treffer zum 1:2 schwächt sich Windhagen selbst

Auf die Heimstärke des SV Windhagen war über Monate Verlass. Doch zuletzt lief es auf eigenem Platz nicht mehr nach Wunsch beim Aufsteiger. Das nutzte der FC Borussia Niederroßbach eiskalt aus. Ein Platzverweis spielte den Gästen in die Karten.

Der SV Windhagen hat sich seinen Jahresabschluss in der Bezirksliga Ost wohl etwas anders vorgestellt. In einer turbulenten Partie musste sich die Elf von Trainer Enes Özbek mit 1:3 (0:0) gegen den FC Borussia Niederroßbach geschlagen geben.

Die Anfangsphase des Spiels war ausgeglichen.