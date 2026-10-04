Rennerod lässt Punkte liegen Nach Rot und Rückstand rettet Krick Guckheim das Remis Rolf Schulze 04.10.2026, 20:50 Uhr

i Bereits in der sechsten Minute überwand Guckheims Robin Krick Rennerods Sven Melbaum, der nach einem missglückten Rückpass das Nachsehen hatte. Danach drehten die Gäste das Spiel – doch das letzte Wort hatte wieder Robin Krick. Volker Horz

Sie begegnen sich ständig, gegen keinen anderen Gegner habe man so oft gespielt wie gegen Rennerod, hatte Guckheims Trainer Thomas Benner vor dem Duell der Aufsteiger gesagt. Dass es am Ende wieder ein Remis gab, war aber lange nicht abzusehen.

Knapp vier Monate nach dem gemeinsamen Aufstieg in die Bezirksliga Ost trennten sich die SG Guckheim/Kölbingen und die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut wie schon damals beim 1:1 in der Aufstiegsrunde der A-Liga-Zweiten bei der Neuauflage des Duells erneut mit einem Unentschieden.







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