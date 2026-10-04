Sie begegnen sich ständig, gegen keinen anderen Gegner habe man so oft gespielt wie gegen Rennerod, hatte Guckheims Trainer Thomas Benner vor dem Duell der Aufsteiger gesagt. Dass es am Ende wieder ein Remis gab, war aber lange nicht abzusehen.
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Knapp vier Monate nach dem gemeinsamen Aufstieg in die Bezirksliga Ost trennten sich die SG Guckheim/Kölbingen und die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut wie schon damals beim 1:1 in der Aufstiegsrunde der A-Liga-Zweiten bei der Neuauflage des Duells erneut mit einem Unentschieden.