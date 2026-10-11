Favoritenschreck schlägt zu Nach Primus Wissen knackt Asbach das nächste Top-Team Helmut Rosbach 11.10.2026, 21:05 Uhr

i Moritz Kohr (im roten Trikot, hier im Zweikampf mit Philipp Görg) brachte den TuS Asbach nach knapp einer halben Stunde gegen den TuS Montabaur in Führung. Andreas Hergenhahn

Der Trainer des unterlegenen Teams adelte den TuS Asbach hinterher als „beste Mannschaft“ der Bezirksliga Ost, nachdem der Favoritenschreck binnen acht Tagen das zweite Mal zugeschlagenen und nach dem Primus auch den Tabellenzweiten geschlagen hatte.

In der Bezirksliga Ost entwickelt sich derzeit der TuS Asbach zum absoluten Favoritenschreck, denn die Mannschaft aus dem Kreis Neuwied fügte dem TuS Montabaur nach acht siegreichen Partien wieder mal eine Niederlage zu. Nach dem Sieg am vergangenen Spieltag gegen den VfB Wissen gewann das Team von Trainer Christoph Binot mit 2:0 (2:0) in der Kreisstadt und schob dadurch auf den siebten Tabellenrang vor.







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