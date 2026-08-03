Seit 2004 ist die SG Horressen zwischen A- und B-Klasse gependelt, hat Aufstiege gefeiert, musste aber auch bittere Abstiege verdauen. Diese Zeiten will der Verein hinter sich lassen. Die Gegenwart heißt Bezirksliga Ost, wo man sich etablieren will.
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Mehr als zwei Jahrzehnte sind ins Land gegangen, ehe der Traditionsverein SG Horressen-Elgendorf wieder die Qualifikation für die Bezirksliga geschafft hat. Für die neue Saison komplettieren die Malberger Kickers die Spielgemeinschaft. Nachdem das große Ziel des Aufstiegs geschafft ist, dominieren Stolz und Vorfreude bei Spielern, Trainern sowie dem ganzen Verein.