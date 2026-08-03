Erfahrung und ein Torgarant Nach langem Anlauf: SG Horressen kommt, um zu bleiben Helmut Rosbach 03.08.2026, 05:00 Uhr

i Die Mannschaft der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers, hinten von links: Robert Miermeister, Mujtaba Ghulami, Julian Lemmerz, Pascal Schmidt, Markus Rausch, Christian Spanger, Steven Widura, Yannick Ehard, Niklas Blecker; Mitte von links: Dennis Trumm, Anton Görg, Jonathan Quirmbach , Lennart Reimers, Jacob Intra, Valerie Specht, Lars Bode, Alexander Sprenger, Co-Trainer Alexander Gombert , Trainer Niklas Wörsdörfer; vorne von links: Steffen Decker, Vangeli Kamtsikis, Etienne Groß, Nils Weimer, Matthias Metternich, Tim Isbert, Tizian Tries, Adrian Bruch. Es fehlen: Till Rose, Enrico Kämpflein, Tobias Schulz, Youcef Bakhouche, Pascal Henrich und Torwarttrainer Philipp Normann. Andreas Hergenhahn

Seit 2004 ist die SG Horressen zwischen A- und B-Klasse gependelt, hat Aufstiege gefeiert, musste aber auch bittere Abstiege verdauen. Diese Zeiten will der Verein hinter sich lassen. Die Gegenwart heißt Bezirksliga Ost, wo man sich etablieren will.

Mehr als zwei Jahrzehnte sind ins Land gegangen, ehe der Traditionsverein SG Horressen-Elgendorf wieder die Qualifikation für die Bezirksliga geschafft hat. Für die neue Saison komplettieren die Malberger Kickers die Spielgemeinschaft. Nachdem das große Ziel des Aufstiegs geschafft ist, dominieren Stolz und Vorfreude bei Spielern, Trainern sowie dem ganzen Verein.







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