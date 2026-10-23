Nach einer herben 1:7-Pleite kämpft Türkiyemspor Ransbach-Baumbach im Abstiegskampf der Bezirksliga um Punkte. Direktkonkurrent Windhagen will den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen und im besten Fall mit drei Punkten nach Hause fahren.
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„So einen Spieltag dürfen wir uns nicht mehr erlauben. Wir haben im Kollektiv total versagt“, erklärt Murat Sayim, Trainer des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, mit Blick zurück auf die 1:7-Niederlage bei der SG HWW Niederroßbach. Am Sonntag, 15 Uhr, ist der nächste direkte Konkurrent im Abstiegskampf zu Gast in Ransbach-Baumbach.