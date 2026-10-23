Kellerduell gegen Windhagen Nach Kollektivversagen muss Türkiyemspor wieder liefern Jona Heck 23.10.2026, 08:39 Uhr

i Murat Sayim fordert von seinem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach einen Sieg gegen den SV Windhagen. Horst Wengenroth

Nach einer herben 1:7-Pleite kämpft Türkiyemspor Ransbach-Baumbach im Abstiegskampf der Bezirksliga um Punkte. Direktkonkurrent Windhagen will den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen und im besten Fall mit drei Punkten nach Hause fahren.

„So einen Spieltag dürfen wir uns nicht mehr erlauben. Wir haben im Kollektiv total versagt“, erklärt Murat Sayim, Trainer des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, mit Blick zurück auf die 1:7-Niederlage bei der SG HWW Niederroßbach. Am Sonntag, 15 Uhr, ist der nächste direkte Konkurrent im Abstiegskampf zu Gast in Ransbach-Baumbach.







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