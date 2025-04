Kein Druck vom Gegner, der Ball vor dem starken linken Fuß – da kann Schützenkönig Julian Ohlemacher auch aus über 25 Metern mal locker ins Schwarze treffen. Weil ihm das im Spiel der TuS Burgschwalbach gegen die SG Neitersen/Altenkirchen in der Bezirksliga bereits nach vier Minuten gelang, waren die Weichen für die Einheimischen zeitig auf Sieg gestellt. Am Ende stand es am Stellweg für die Gastgeber sogar 2:0 (1:0), womit sie sich im Abstiegskampf von ihrem Gegner deutlich absetzen.

SG-Torwart Constantin Redel sieht zweimal nicht gut aus

Das zweite Tor fiel wieder per Fernschuss, diesmal von Mica Luis Schramm aus rund 18 Metern (71.). Luca Miguel Krugel hatte aufgelegt, der Ball schlug recht zentral ein. „In unserer Situation sind diese Dinger halt drin“, sagte Felix Ba Bly, der Spielertrainer des Vorletzten. Dass sein Torwart zwei Mal nicht sonderlich glücklich aussah, relativierte er durch den Hinweis von guten Paraden Constantin Redels bei 1:1-Situationen.

„Bei einem frühen Rückstand wird es schwierig gegen eine starke Burgschwalbacher Mannschaft“, erklärte Ba Bly. Er lobte die Zweikampfstärke der Platzherren, und „in der ersten Halbzeit waren sie viel wacher“. Auf der Gegenseite sprach Co-Trainer Tim Heimann anstelle des bei einer Fortbildung weilenden Walter Reitz von „sehr wichtigen“ und verdienten Punkten, denn „wir hatten die klareren Chancen“. Vor allem die Anfangsphase gehörte den Rot-Schwarzen, ehe sich die Kombinierten von der Glockenspitze und der Emma“ allmählich etwas besser zurechtfanden.

„Vor allem in der ersten Viertelstunde waren wir gut im Spiel, haben keine Hektik gezeigt und keine Konter zugelassen.“

Tim Heimann hatte allen Grund zur Zufriedenheit.

Schramm besaß die Gelegenheit zum 2:0 (11.), scheiterte aber genauso an Redel wie später Krugel und Ohlemacher bei einem Freistoß (37./40.). „Vor allem in der ersten Viertelstunde waren wir gut im Spiel, haben keine Hektik gezeigt und keine Konter zugelassen“, analysierte Heimann. Dann hatte jedoch Alex Hüntner den Ausgleich auf dem Fuß, dessen Schuss TuS-Torwart Sören Müller parierte (24.). Lirijon Krasniqi versuchte es mit einem Fernschuss, verfehlte aber knapp das Gehäuse der Burgschwalbacher (43.).

„Wir sind ein bisschen besser aus der Halbzeit-Pause gekommen“, so Ba Bly. Eine Folge war, dass Mario Seitz beinahe per Freistoß das 1:1 gelungen wäre. Müller lenkte die Kugel jedoch zur Ecke (66.). Eine Doppelchance für Ohlemacher und den eingewechselten Karol Altenhofen (61.) stand für die Heim-Elf zu Buche, ehe Schramms 2:0 die Vorentscheidung bedeutete. Elias Biebricher kam dem 3:0 nahe, verzog aber knapp (87.). Die Burgschwalbacher durften auch ohne diesen dritten Treffer insgesamt sehr zufrieden sein.

Trainer Heimann hob hervor, dass sein Team gut gestanden und wenig zugelassen hatte in diesen 90 Minuten. Eine große Gala hatte seine Formation nicht geliefert, es genügte eine solide Leistung. „Die Niederlage geht in Ordnung“, räumte Ba Bly auf der Gegenseite ein, der mit seinen Leuten nun versuchen muss, beim Ligavierten am Mittwoch in Niederroßbach zu punkten, um die leise Hoffnung auf den Klassenverbleib zu erhalten.

Leichter erscheint die kommende Aufgabe für die TuS. Nach dem Vorletzten ist der Letzte der Gegner, wenn die Mannschaft am Mittwochabend in Dahlheim bei der SG Rheinhöhen aufläuft. „Wir haben alles selbst in der Hand. Aber das wird ein schwieriges Spiel“, mahnte Heimann, das Schlusslicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch der Trend der Elf vom Märchenwald stimmt. Erstmals weisen die Burgschwalbacher in dieser Saison eine ausgeglichene Bilanz aus mit jeweils acht Siegen, Unentschieden und Niederlagen.

TuS Burgschwalbach: Müller – Haas, Hassoun, Goliasch, S. Biebricher – Weilnau, Lauter (88. M. Siekmann) – Ohlemacher (85. Fiedler), Krugel (75. E. Biebricher), Schramm – K. Siekmann (53. Altenhofen).

Neitersen/Altenkirchen: Redel – Rein (63. Herfen), Keller, Peters, Cetin (55. Henzel) – Krasniqi (73. Ba Bly), Egbeburu – Franz, Seitz (83. Hink), Hüntner – Castro Dominquez.

Schiedsrichter: Niclas Berg (TuS Sohren).

Zuschauer: 160.

Tore: 1:0 Julian Ohlemacher (4.), 2:0 Mica Luis Schramm (71.).