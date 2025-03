Um im Kampf um Platz zwei vielleicht noch eine Chance zu haben, helfen dem FC HWW Niederroßbach in der Bezirksliga Ost nur Siege weiter. Im Heimspiel gegen die SG Wallmenroth ging der Plan nach holprigem Beginn am Ende auf.

Mit einem 5:1 (1:1)- Heimsieg gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld hat der FC HWW Niederroßbach seinen vierten Rang in der Fußball-Bezirksliga Ost gefestigt. Nach mutigem Beginn der Gäste führte der erste Vorstoß der Hausherren gleich zum Erfolg. Philipp Röder traf auf Zuspiel Motoshi Tanakas zum 1:0 (7).

Mehr Ballbesitz, aber Sicherheitsfußball

Es entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Den fehlerhaften Spielaufbau der Gastgeber nutzend, schalteten die Wallmenrother schnell um und schafften durch Sascha Mertens auf Vorarbeit von Celin Eisenkopf den Ausgleich (23.). „Tempo hochhalten“, versuchte HWW-Coach Metin Kilic mit einer kurzen Ansage, das Gegentor aus den Köpfen seiner Schützlinge zeitnah zu verdrängen.

Die Einheimischen besaßen in der Folge zwar längere Ballbesitzphasen, allzu oft blieb es aber bei Querpässen und Sicherheitsfußball des FC HWW gegen einen beherzt auftretenden Gegner aus dem Kreis Altenkirchen. Tempo und Kreativität konnten die Gastgeber aus dem Hohen Westerwald bis zum Seitenwechsel nicht auf den Platz bringen. Die gut gestaffelte und kompromisslose Defensive der Kombinierten stand sehr kompakt und ließ sich bis zur Pause nicht überraschen.

Nach der Pause ändert sich das Spielgeschehen

Mit der bis dahin besten Chance von Tanaka (47.) für den FC HWW änderte sich das Geschehen im zweiten Spielabschnitt grundlegend. Der verzogene Abschluss des technisch versierten Japaners hatte offensichtlich Signalwirkung für seine Kollegen. Die Niederroßbacher agierten nun wesentlich zielstrebiger, hatten mehr Tiefe drin und zeigten sich in den Abschlüssen entschlossen. Alexander Haller holte auf Ecke Röders die Führung für den Rheinlandligaabsteiger zurück (51.). Gästekeeper Tunahan Akin blieb danach Sieger nach Abschlüssen von Lukas Blech (52.) und Haller (53.).

Die Begegnung blieb hart umkämpft, ehe ein Doppelschlag die Niederroßbacher davonziehen ließ. Tanaka veredelte den Pass von Blech zum 3:1 (74.). Zwei Minuten später umkurvte Röder den Keeper der Gäste und ließ seine Farben uneinholbar auf 4:1 davonziehen. Die Spielgemeinschaft aus Wallmenroth und Scheuerfeld konnte sich im zweiten Durchgang nicht mehr nennenswert entfalten. Im Spiel nach vorne mangelte es an Passgenauigkeit. Im Gegensatz dazu die Hausherren, die bei frostigen Temperaturen eine überzeugende zweite Halbzeit mit einem weiteren Treffer garnierten. Der eingewechselte Fabian Thomaser köpfte die Flanke von Jeremi Künkler zum 5:1-Endstand ein (88.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Plan super umgesetzt und die Chancen gut verwertet. Der Sieg war dank der Steigerung auch in der Höhe verdient.“

Metin Kilic, Trainer FC HWW Niederroßbach

„Wir hatten zu viele Ausfälle zu beklagen. Der Sieg ist zweifellos verdient, aber um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen. Die individuelle Klasse hat sich durchgesetzt. Dennoch haben wir eine gute erste Halbzeit hingelegt. Das nehmen wir heute positiv mit“, versuchte Wallmenroths Trainer Tarek Petri in einer schwierigen Phase Ruhe zu bewahren. „Zunächst war viel Unruhe drin, das Spiel war total zerfahren. In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Plan super umgesetzt und die Chancen gut verwertet. Der Sieg war dank der Steigerung auch in der Höhe verdient“, bilanzierte HWW-Coach Metin Kilic.

FC HWW Niederroßbach – SG Wallmenroth/Scheuerfeld 5:1 (1:1)

FC HWW Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Sinanovic (60. Schoppa), Blech, Erol – Walkenbach, Rhein – Englisch (67. Marquardt), Haller (77. Thomaser), Röder (78. Koc) – Tanaka.

SG Wallmenroth/Scheuerfeld: Akin – Seyhan, K. Fischbach, Plath, Cifci – Petri, Favaretto – Gertz, Vedder – Mertens (62. Balci), Eisenkopf.

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied).

Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 Philipp Röder (7.), 1:1 Sascha Mertens (23.), 2:1 Alexander Haller (51.), 3:1 Motoshi Tanaka (74.), 4:1 Philipp Röder (76.), 5:1 Fabian Thomaser (88.).