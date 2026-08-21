Gegen den TuS Asbach holte der SV Windhagen seinen ersten Punkt in der laufenden Bezirksliga-Saison. Am Sonntag bekommt es der SV nun mit einem exzellent gestarteten Aufsteiger zu tun.
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Am vergangenen Wochenende holte der SV Windhagen seinen ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga Ost, trennte sich im Kreisderby vom TuS Asbach 1:1-Remis. Am Sonntag, 14.30 Uhr, will der SV gegen den mit zwei Siegen gut gestarteten Aufsteiger SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken nachlegen.