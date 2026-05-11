Fußball-Bezirksliga
Nach Arbeitssieg sind die größten Abstiegssorgen passé
Burgschwalbachs aufgerückter Verteidiger Fabian Haas (links) enteilt hier dem Niederrroßbacher Veysel Altuntas.
Burgschwalbachs aufgerückter Verteidiger Fabian Haas (links) enteilt hier dem Niederrroßbacher Veysel Altuntas.
Thorsten Stötzer

Nach dem 4:2-Sieg gegen den FC Borussia Niederroßbach kann sich die TuS Burgschwalbach im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost nur noch selbst ein Bein stellen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg der TuS Burgschwalbach über den FC Borussia Niederroßbach wird keiner mehr lange über Schlüsselszenen, Traumpässe und Strafraum-Wirbel sprechen. Das war nach dem Ende einer eher mäßigen Bezirksliga-Partie auch Tim Heimann klar, der nach der Trennung von Timo Wimmer mit Janosch Lauter das spielende Trainer-Gespann der Einheimischen bildet und ab Sommer mit Andreas Müller, dem bisherigen Coach der Reserve, die ...

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport