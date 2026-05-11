Fußball-Bezirksliga Nach Arbeitssieg sind die größten Abstiegssorgen passé Thorsten Stötzer 11.05.2026, 07:29 Uhr

i Burgschwalbachs aufgerückter Verteidiger Fabian Haas (links) enteilt hier dem Niederrroßbacher Veysel Altuntas. Thorsten Stötzer

Nach dem 4:2-Sieg gegen den FC Borussia Niederroßbach kann sich die TuS Burgschwalbach im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost nur noch selbst ein Bein stellen.

Nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg der TuS Burgschwalbach über den FC Borussia Niederroßbach wird keiner mehr lange über Schlüsselszenen, Traumpässe und Strafraum-Wirbel sprechen. Das war nach dem Ende einer eher mäßigen Bezirksliga-Partie auch Tim Heimann klar, der nach der Trennung von Timo Wimmer mit Janosch Lauter das spielende Trainer-Gespann der Einheimischen bildet und ab Sommer mit Andreas Müller, dem bisherigen Coach der Reserve, die ...







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