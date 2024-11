Nach 2:2 in Montabaur: Alpenrod will nachlegen – Gegner Wallmenroth weiß eigenen Lauf einzuschätzen

Vom Durchbruch ist die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau als Schlusslicht der Bezirksliga Ost noch ein gutes Stück entfernt, doch nach dem 2:2 beim TuS Montabaur sagt Trainer Björn Hellinghausen: „Wir haben den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht.“ Daran gelte es anzuknüpfen, wenn es am Freitag (17.30 Uhr) in Nistertal gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld geht.