Reaktion in Rennerod gefragt Nach 1:6 spricht Müschenbach-Coach Gerhardt Tacheles Stefan Nink 28.08.2026, 08:29 Uhr

i Torsten Gerhardt blickt auf harte erste Saisonwochen zurück. Folgt in Rennerod die Wende zum Guten für seine SG Müschenbach? Manfred Böhmer/balu

Das zu bewältigende Startprogramm war in der Tat happig. Doch nach drei deutlichen Niederlagen und dem Pokal-Aus stehen die Bezirksligafußballer der SG Müschenbach/Hachenburg am Samstag beim Gastspiel bei Aufsteiger SG Rennerod schon in der Pflicht.

Wenn sich am Samstag ab 18 Uhr im Steinsbergstadion in der Fußball-Bezirksliga Ost die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut und die SG Müschenbach/Hachenburg gegenüberstehen, könnten die Gemütslagen kaum unterschiedlicher sein. Hier die Rückkehrer vom Hohen Westerwald, die mit vier Zählern aus drei Partien sehr ordentlich in die Gänge gekommen sind und zudem am Mittwoch mit dem bemerkenswerten 2:1 beim Ligakonkurrenten SG ...







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