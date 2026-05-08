Vor dem Duell bei Absteiger Ahrbach und dem finalen Knaller gegen den FC Kosova steht für die SG Müschenbach das Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant SG Malberg an. Ein Derby, in dem es für beide Seiten um viel geht – und auf das alle heiß sind.
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Die einen wollen unbedingt in der Klasse bleiben, die anderen hätten nichts dagegen, diese zu verlassen: Das sind die Voraussetzungen vor dem Ww/Sieg-Duell der Bezirksliga Ost zwischen der SG Müschenbach/Hachenburg und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Samstag, 16.