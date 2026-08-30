Während die Gäste das Remis als gerecht werteten und den Auswärtspunkt gerne mit nach Hause nahmen, ärgerten sich die Gastgeber über vertane Chancen. Für Trainer Lukas Haubrich fühlte sich das Remis „eher wie eine Niederlage“ an.

Die bis dato noch verlustpunktfreie SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis musste sich im Heimspiel gegen die SG Hoher Westerwald Niederroßbach mit einem 2:2 (1:1) zufriedengeben.

Dass sich die Gäste nach zuletzt zwei Niederlagen etwas vorgenommen hatten, zeigten sie in den Anfangsminuten.