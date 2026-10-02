Coach warnt trotz Siegesserie Murat Sayim: Sind noch nicht in Bezirksliga angekommen Stefan Nink

Marco Rosbach 02.10.2026, 09:00 Uhr

i Daumen hoch – aber nur für den Moment: Murat Sayim weiß, dass bei seiner Mannschaft des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach trotz der jüngsten Siegesserie noch Luft nach oben ist. Entsprechend klar fällt seine Warnung vor dem Heimspiel gegen die TuS Burgschwalbach aus. Marco Rosbach

Drei Siege in Folge haben im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost Wirkung gezeigt, bis auf Rang elf hat sich der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach vorgearbeitet. Von einem Selbstläufer will man vor dem Heimspiel gegen Burgschwalbach aber nichts wissen.

Mit drei Siegen in Folge hat sich der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach in der Fußball-Bezirksliga Ost über den imaginären Strich geschoben, der am Ende der Saison die Geretteten von den Absteigern trennt. Wo der Aufsteiger aus der Kannenbäckerstadt dank seiner Erfolge in Rennerod (2:0), gegen Horressen (2:1) und in Müschenbach (3:2) nach dem schwachen Start nun also angekommen ist, will die TuS Burgschwalbach erst noch hin.







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