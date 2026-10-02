Drei Siege in Folge haben im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost Wirkung gezeigt, bis auf Rang elf hat sich der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach vorgearbeitet. Von einem Selbstläufer will man vor dem Heimspiel gegen Burgschwalbach aber nichts wissen.
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Mit drei Siegen in Folge hat sich der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach in der Fußball-Bezirksliga Ost über den imaginären Strich geschoben, der am Ende der Saison die Geretteten von den Absteigern trennt. Wo der Aufsteiger aus der Kannenbäckerstadt dank seiner Erfolge in Rennerod (2:0), gegen Horressen (2:1) und in Müschenbach (3:2) nach dem schwachen Start nun also angekommen ist, will die TuS Burgschwalbach erst noch hin.