Guckheims Trainer kennt viele Müschenbachs Zug soll nach erstem Sieg Fahrt aufnehmen Moritz Hannappel 16.10.2026, 10:12 Uhr

i Für Tim Kevin Zeiler (in Blau) und die SG Müschenbach soll der Sieg gegen den SV Windhagen (rechts Linus Elias Salm) nur der Anfang gewesen sein. Beim Gastspiel in Guckheim soll am Sonntag nachgelegt werden. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Während die Gastgeber seit sieben Spielen auf einen Sieg warten und dabei nur einen Punkt einfahren konnten, sammelten die Gäste vergangenes Wochenende die ersten drei Zähler der neuen Spielzeit. Für Guckheims Trainer wird’s eine besondere Partie.

Das vergangene Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Ost hätte besser laufen können für die SG Guckheim/Kölbingen. Der stark gestartete Aufsteiger verlor nicht nur das Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers (1:2), sondern durfte hinterher auch aus der Ferne wahrnehmen, dass der kommende Gegner, die SG Müschenbach/Hachenburg, selbst die ersten Punkte in der neuen Spielzeit beim 1:0-Heimsieg im Kellerduell gegen ...







Artikel teilen

Artikel teilen