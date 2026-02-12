Auch kurz vor dem Testspiel gegen Weitefeld war Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt zum Umbauen gezwungen. Weiterhin hat der Abstiegskanditat der Bezirksliga Ost mit personellen Problemen zu kämpfen. Die SG hat noch Arbeit vor sich.
Allzu viel Zeit bleibt in der Wintervorbereitung nicht mehr. Der Re-Start in der Bezirksliga Ost rückt näher. Nach den schwierigen Witterungsbedingungen in den Vorwochen nutzten die meisten Westerwälder Bezirksligisten den Tag vor Schwerdonnerstag, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.