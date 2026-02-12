Niederlage gegen Weitefeld Müschenbachs Trainer Gerhardt vermisst die Fortschritte Moritz Hannappel 12.02.2026, 14:09 Uhr

Peter Kempf verkürzte auf 1:2 für die SG Müschenbach/Hachenburg im Testspiel gegen die SG Weitefeld. Am Ende musste sich der Bezirksligist dem A-Ligisten mit 1:3 geschlagen geben.

Auch kurz vor dem Testspiel gegen Weitefeld war Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt zum Umbauen gezwungen. Weiterhin hat der Abstiegskanditat der Bezirksliga Ost mit personellen Problemen zu kämpfen. Die SG hat noch Arbeit vor sich.

Allzu viel Zeit bleibt in der Wintervorbereitung nicht mehr. Der Re-Start in der Bezirksliga Ost rückt näher. Nach den schwierigen Witterungsbedingungen in den Vorwochen nutzten die meisten Westerwälder Bezirksligisten den Tag vor Schwerdonnerstag, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.







