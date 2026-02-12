Niederlage gegen Weitefeld
Müschenbachs Trainer Gerhardt vermisst die Fortschritte
Peter Kempf verkürzte auf 1:2 für die SG Müschenbach/Hachenburg im Testspiel gegen die SG Weitefeld. Am Ende musste sich der Bezirksligist dem A-Ligisten mit 1:3 geschlagen geben.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Auch kurz vor dem Testspiel gegen Weitefeld war Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt zum Umbauen gezwungen. Weiterhin hat der Abstiegskanditat der Bezirksliga Ost mit personellen Problemen zu kämpfen. Die SG hat noch Arbeit vor sich.

Allzu viel Zeit bleibt in der Wintervorbereitung nicht mehr. Der Re-Start in der Bezirksliga Ost rückt näher. Nach den schwierigen Witterungsbedingungen in den Vorwochen nutzten die meisten Westerwälder Bezirksligisten den Tag vor Schwerdonnerstag, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.

