Sie wussten um ihre Außenseiterrolle, freuten sich aber auf das erste Ligaduell seit Langem, waren zudem aufgrund eines Wechseltheaters im Sommer zusätzlich motiviert. Das Feuer brannte bei den Gästen aber nur kurz. Am Ende jubelten die Hausherren.
Lesezeit 4 Minuten
Der SG Müschenbach/Hachenburg war bereits im Vorfeld bewusst, dass sie im Auswärtsspiel in der Bezirksliga Ost bei der zweitplatzierten SG Malberg/Elkenenroth/Rosenheim/Kausen nur der Außenseiter sein wird. Zu unterschiedlich seien die Vorzeichen zu diesem Zeitpunkt der Saison.