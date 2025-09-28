Schnabel trifft spät doppelt Müschenbacher verpassen Happy End gegen Westerburg René Weiss 28.09.2025, 20:34 Uhr

i Nicht nur Interimscoach Bernd Kohlhaas (im blauen Shirt) an der Seitenlinie war engagiert bei der Sache, auch die Müschenbacher Mannschaft zeigte sich verbessert. Belohnt wurde das gegen die SG Westerburg aber nicht. Volker Horz

Der erhoffte Effekt nach der Trennung von Ingo Neuhaus ist verpufft – aber nur, was das Ergebnis angeht. Denn die Leistung der SG Müschenbach im Heimspiel gegen die SG Westerburg konnte sich sehen lassen. Umso bitterer war das Ende.

Es ist eine undankbare Aufgabe, der erste Gegner einer Mannschaft zu sein, die gerade einen Trainerwechsel erlebt hat. Die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod hat diese Herausforderung in der Fußball-Bezirksliga Ost gemeistert und sich bei der SG Müschenbach/Hachenburg mit 4:2 (2:2) durchgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen