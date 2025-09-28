Der erhoffte Effekt nach der Trennung von Ingo Neuhaus ist verpufft – aber nur, was das Ergebnis angeht. Denn die Leistung der SG Müschenbach im Heimspiel gegen die SG Westerburg konnte sich sehen lassen. Umso bitterer war das Ende.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine undankbare Aufgabe, der erste Gegner einer Mannschaft zu sein, die gerade einen Trainerwechsel erlebt hat. Die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod hat diese Herausforderung in der Fußball-Bezirksliga Ost gemeistert und sich bei der SG Müschenbach/Hachenburg mit 4:2 (2:2) durchgesetzt.