Während die SG Malberg ihre Chancen im Titelrennen der Bezirksliga Ost wahrte, verpasste die SG Müschenbach einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Die Lage bleibt prekär für die Elf von Torsten Gerhardt, der zwei neue Verletzte zu beklagen hat.
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In der Vorwoche war die SG Müschenbach/Hachenburg unter den Kellerkindern der Bezirksliga Ost noch der große Gewinner. Durch die 1:3 (1:1)- Heimniederlage gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen konnte die Mannschaft von Trainer Torsten Gerhardt die Konkurrenz im Abstiegskampf diesmal nicht unter Druck setzen.