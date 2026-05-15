Remark lässt Zukunft offen
Müschenbacher K.o.-Spiel bei Schlusslicht Ahrbach
Ist die Zeit in der Bezirksliga auch für Torsten Gerhardt und die SG Müschenbach bald abgelaufen? Noch zwei Spiele bleiben, um d
Ist die Zeit in der Bezirksliga auch für Torsten Gerhardt und die SG Müschenbach bald abgelaufen? Noch zwei Spiele bleiben, um die Abstiegsplätze zu verlassen, das erste davon bei Schlusslicht SG Ahrbach.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Ehe es zum womöglich entscheidenden Duell gegen den FC Kosova kommt, tritt die SG Müschenbach bei Bezirksliga-Schlusslicht SG Ahrbach an. Vom „Halbfinale“ im Abstiegskampf spricht Trainer Torsten Gerhardt. Beim Gegner gehen die Gedanken schon weiter.

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Bei den einen ist der Abstieg aus der Bezirksliga Ost längst besiegelt, die anderen hingegen wehren sich seit Wochen mit Händen und Füßen gegen das gleiche Schicksal: So lassen sich die Voraussetzungen für das Duell des Schlusslichts SG Ahrbach/Heiligenroth/Ahrbach gegen Viertletzten SG Müschenbach/Hachenburg (Sonntag, 15 Uhr, in Girod) auf den Punkt bringen.

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