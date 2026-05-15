Ehe es zum womöglich entscheidenden Duell gegen den FC Kosova kommt, tritt die SG Müschenbach bei Bezirksliga-Schlusslicht SG Ahrbach an. Vom „Halbfinale“ im Abstiegskampf spricht Trainer Torsten Gerhardt. Beim Gegner gehen die Gedanken schon weiter.
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Bei den einen ist der Abstieg aus der Bezirksliga Ost längst besiegelt, die anderen hingegen wehren sich seit Wochen mit Händen und Füßen gegen das gleiche Schicksal: So lassen sich die Voraussetzungen für das Duell des Schlusslichts SG Ahrbach/Heiligenroth/Ahrbach gegen Viertletzten SG Müschenbach/Hachenburg (Sonntag, 15 Uhr, in Girod) auf den Punkt bringen.