Herbsttristesse im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost: Da sich auch bei der SG Müschenbach die sportliche Lage dem miesen Wetter anpasst, sahen sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen. Ingo Neuhaus hat die Entscheidung gegen ihn überrascht.
Lesezeit 3 Minuten
Zuletzt hatte sich René Reckelkamm aus freien Stücken von seinem Traineramt bei der SG Ahrbach zurückgezogen, jetzt gab es eine weitere Trennung in der Fußball-Bezirksliga Ost, die aber unter anderen Vorzeichen stand. Denn von freiwillig konnte im Fall von Ingo Neuhaus bei der SG Müschenbach/Hachenburg keine Rede sein.