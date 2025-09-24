Noch vor dem achten Spieltag
Müschenbach zieht Reißleine und trennt sich von Neuhaus
Bekam bei der SG Müschenbach nicht die Zeit, die er sich gewünscht hätte: Ingo Neuhaus. Dennoch blicke er positiv auf die (kurze) Zeit zurück, betont er.
Thomas Jäger

Herbsttristesse im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost: Da sich auch bei der SG Müschenbach die sportliche Lage dem miesen Wetter anpasst, sahen sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen. Ingo Neuhaus hat die Entscheidung gegen ihn überrascht.

Zuletzt hatte sich René Reckelkamm aus freien Stücken von seinem Traineramt bei der SG Ahrbach zurückgezogen, jetzt gab es eine weitere Trennung in der Fußball-Bezirksliga Ost, die aber unter anderen Vorzeichen stand. Denn von freiwillig konnte im Fall von Ingo Neuhaus bei der SG Müschenbach/Hachenburg keine Rede sein.

