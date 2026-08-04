Auch wenn man letztlich einige Rückschläge weggesteckt und mit „absoluter Mentaltiät“ den Klassenverbleib in der Vorsaison gemeistert hat, würde Trainer Torsten Gerhardt auf eine Wiederholung gerne verzichten. Dafür soll frühzeitig gepunktet werden.
Lesezeit 2 Minuten
Es war ein direktes Endspiel, ein Herzschlagfinale, am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als sich die SG Müschenbach/Hachenburg in der Bezirksliga Ost mit 3:2 gegen Kosova Montabaur durchsetzte, so quasi in letzter Minute den Klassenverbleib sicherte und die „Kosovaren“ in die Kreisliga schickte.