Müschenbach unternimmt nächsten Anlauf gegen Hundsangen

Zweimal standen sich beide Gegner in dieser Saison schon gegenüber. Die Bilanz spricht für die SG Hundsangen, die sich in den vergangenen Wochen stabilisierte. Müschenbach geht es dieses Mal mit einem anderen Trainer an. Der kennt den Gegner bestens.
Anders als bei vielen Bezirksliga-Ost-Kontrahenten, wird der Rückrundenauftakt in Hundsangen, bei dem die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth die SG Müschenbach/Hachenburg erwartet (So., 15 Uhr), nicht das zweite Aufeinandertreffen der Saison beider Gegner.