Viel Hoffnung vor Kellerduell Müschenbach und Windhagen sind zum Siegen verdammt Jona Heck 09.10.2026, 12:56 Uhr

i Es geht nur mit vollem Fokus: Die SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau) wartet voller Hoffnung auf die ersten Punkte in der laufenden Bezirksliga-Saison. Volker Horz

Im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Ost kämpfen Müschenbach und Windhagen um dringend benötigte Punkte. Während Müschenbach am Tabellenende steht, hoffen die Gäste nach dem ersten Erfolgserlebnis in der Vorwoche auf ihren zweiten Dreier in Folge.

„Wir trainieren zurzeit Woche für Woche unseren Durchhaltemuskel in der Hoffnung, dass es endlich mit einem Erfolgserlebnis klappt“, betont Torsten Gerhardt, Trainer des Tabellenletzten SG Müschenbach/Hachenburg. In der Fußball-Bezirksliga Ost stehen die Westerwälder nach neun Spielen ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende.







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