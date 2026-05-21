Showdown im Abstiegskampf Müschenbach oder Kosova: Wer macht Rennen um Platz 12? Marco Rosbach 21.05.2026, 15:27 Uhr

i Wer muss am frühen Samstagabend der Bezirksliga Ost den Rücken kehren? In der Hinrunde setzten sich Altrim Pajaziti (weißes Trikot) und der FC Kosova zu Hause mit 3:2 gegen die SG Müschenbach/Hachenburg (von links Julius Schwendt, Leo Kunz) durch. Vor dem Wiedersehen am letzten Spieltag haben die Montabaurer einen Punkt weniger als Müschenbach und müssen unbedingt gewinnen, während den Gastgebern ein Remis reichen würde, um den sicheren zwölften Platz zu verteidigen. Marco Rosbach

Es kann nur einen geben im Kampf gegen den Abstieg: Gastgeber Müschenbach geht mit einem Punkt mehr ins „Endspiel“ um Platz 12, dafür verfügt der FC Kosova über sehr gute Einzelspieler. Beide Teams wollen ihre Aufholjagd zu einem guten Ende bringen.

Nur eines ist sicher vor dem Showdown im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost: Im Gegensatz zum Titelrennen, wo es zwischen den punktgleichen Überfliegern SG Malberg und SG 06 Betzdorf ein Entscheidungsspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) geben könnte, wird im Kampf um Platz zwölf zwischen der SG Müschenbach/Hachenburg und dem FC Kosova definitiv schon an diesem finalen Saisonwochenende eine Entscheidung fallen.







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