Es kann nur einen geben im Kampf gegen den Abstieg: Gastgeber Müschenbach geht mit einem Punkt mehr ins „Endspiel“ um Platz 12, dafür verfügt der FC Kosova über sehr gute Einzelspieler. Beide Teams wollen ihre Aufholjagd zu einem guten Ende bringen.
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Nur eines ist sicher vor dem Showdown im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost: Im Gegensatz zum Titelrennen, wo es zwischen den punktgleichen Überfliegern SG Malberg und SG 06 Betzdorf ein Entscheidungsspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) geben könnte, wird im Kampf um Platz zwölf zwischen der SG Müschenbach/Hachenburg und dem FC Kosova definitiv schon an diesem finalen Saisonwochenende eine Entscheidung fallen.