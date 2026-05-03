Auf seine Heimstärke konnte sich der FC Niederroßbach lange Zeit verlassen. Doch die personellen Probleme lassen auch diesen Nimbus bröckeln. Das nutzte die abstiegsbedrohte SG Müschenbach und setzte mit einem hart erkämpften Sieg ein Zeichen.
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Die SG Müschenbach/Hachenburg hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost ein Zeichen gesetzt. Beim heimstarken Tabellenvierten FC Borussia Niederroßbach landete die Elf von Torsten Gerhardt einen überraschenden 2:1 (0:0)- Auswärtssieg. Dabei konnte der Trainer mit seinem Sohn Levin und Carlo Kettig wieder auf zwei wichtige Stammkräfte zurückgreifen, die in der Vorwoche nicht zur Verfügung gestanden hatten.