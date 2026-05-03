Wichtiges 2:1 in Niederroßbach Müschenbach nutzt kurze Überzahl und setzt Zeichen Rolf Schulze 03.05.2026, 10:52 Uhr

i Fabian Hüsch (links) und seine SG Müschenbach konnten den FC Niederroßbach um Tim Christian (rechts) niederringen und drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfahren. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Auf seine Heimstärke konnte sich der FC Niederroßbach lange Zeit verlassen. Doch die personellen Probleme lassen auch diesen Nimbus bröckeln. Das nutzte die abstiegsbedrohte SG Müschenbach und setzte mit einem hart erkämpften Sieg ein Zeichen.

Die SG Müschenbach/Hachenburg hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost ein Zeichen gesetzt. Beim heimstarken Tabellenvierten FC Borussia Niederroßbach landete die Elf von Torsten Gerhardt einen überraschenden 2:1 (0:0)- Auswärtssieg. Dabei konnte der Trainer mit seinem Sohn Levin und Carlo Kettig wieder auf zwei wichtige Stammkräfte zurückgreifen, die in der Vorwoche nicht zur Verfügung gestanden hatten.







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