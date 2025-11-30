Müschenbach nimmt das Derby gegen Lautzert nicht an

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod konnte das Derby in der Bezirksliga Ost gegen die SG Müschenbach/Hachenburg hochverdient mit 4:0 gewinnen. Bereits nach 40 Sekunden eröffnete Dominik Soldo das Toreschießen.
Lesezeit 3 Minuten
Als Dominik Soldo bereits nach 40 Sekunden das 0:1 erzielte, waren die meisten Zuschauer beim Spiel der SG Müschenbach/Hachenburg gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod gerade noch dabei, ihren Regenschirm zu spannen. In der Fußball-Bezirksliga Ost gewannen die Gäste, auch wegen Soldos Blitztor, das Derby im Regen Hachenburgs am Ende hochverdient mit 4:0 (1:0) und lassen die Müschenbacher Abstiegssorgen zum Jahresausklang größer werden. ...