Soldo trifft nach 40 Sekunden
Müschenbach nimmt das Derby gegen Lautzert nicht an
Dominik Soldo (in Rot beim Schuss) lief bereits nach 40 Sekunden der Defensive der SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau) davon und schloss zum 1:0 ab.
Volker Horz

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod konnte das Derby in der Bezirksliga Ost gegen die SG Müschenbach/Hachenburg hochverdient mit 4:0 gewinnen. Bereits nach 40 Sekunden eröffnete Dominik Soldo das Toreschießen.

Als Dominik Soldo bereits nach 40 Sekunden das 0:1 erzielte, waren die meisten Zuschauer beim Spiel der SG Müschenbach/Hachenburg gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod gerade noch dabei, ihren Regenschirm zu spannen. In der Fußball-Bezirksliga Ost gewannen die Gäste, auch wegen Soldos Blitztor, das Derby im Regen Hachenburgs am Ende hochverdient mit 4:0 (1:0) und lassen die Müschenbacher Abstiegssorgen zum Jahresausklang größer werden. ...

