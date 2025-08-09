Am heimischen Kirmeswochenende sind die Gastgeber zufrieden mit der Punkteteilung zum Start – die Gäste eher nicht. Zu viele Chancen hatte die Schäfer-Elf vor allem im ersten Durchgang.

Zum Auftakt in die neue Spielzeit in der -Fußball-Bezirksliga Ost hat die SG Müschenbach/Hachenburg ihrem neuen Trainer Ingo Neuhaus zum Kirmeswochenende einen nahezu perfekten Einstand beschert. Gegen die ambitionierten Gäste der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth teilte man sich mit etwas Glück beim 1:1 (1:1) die Punkte.

Besser hätte die Partie für die Hausherren nicht beginnen können: In der fünften Minute brachte Rückkehrer Gerrit Oettgen eine Ecke von links herein, Jonas Raack kam am Fünfmeterraum frei zum Kopfball und vom Rücken eines Abwehrspielers prallte der Ball hinter die Linie. Die Gäste mussten sich kurz schütteln, übernahmen aber nach einer knappen Viertelstunde die Spielkontrolle und kamen auch zu hochkarätigen Chancen: In der 24. Minute spielte Marc Tautz einen mustergültigen Pass in den Lauf von Masaya Omotezako, doch dessen Abschluss aus zehn Metern konnte Müschenbachs Keeper Lukas Hammer mit einer Hand noch um den Pfosten lenken. Nur eine Minute später war Hammer erneut auf dem Posten, als er einen Schuss von Marc Henkes abwehrte. Wiederum nur zwei Minuten später reagierte Hammer abermals klasse, als er einen Schuss aufs kurze Ecke von Omotezako über die Latte lenkte.

Faßbender gleicht verdient aus

Der überfällige Ausgleich fiel dann in der 33. Minute, als Marvin Hölzenbein den Ball von der Grundlinie zurück an den Fünfer spielte, wo Jannik Faßbender am ersten Pfosten genau richtig stand und mit Unterstützung des Innenpfostens aus fünf Metern einnetzen konnte. Danach standen die Müschenbacher hinten wieder sortierter und ließen bis zur Pause nichts mehr zu.

Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber erneut die erste Chance und wären fast wieder in Führung gegangen. Elias Günter brachte einen Freistoß von links an den Strafraum, wo Felix Velten volley nach links zu Sergio Steven Zules Muriel legte, der aus zehn Metern an Patrick Weimer im Hundsangener Tor scheiterte. Die Gäste waren nach der Pause in der Offensive nicht mehr so zwingend und hatten ihre beste Chance, als Hammer einen Freistoß von Henkes gerade noch abwehren konnte (63.). Die beste Chance zum Siegtreffer in Hälfte zwei hatten die Gastgeber, doch der eingewechselte Hachem Dachraoui zielte nach Vorlage von Zules Muriel in der 80. Minute knapp vorbei.

„Das ist ein glücklicher Punkt, aber den nehmen wir zur Kirmes gerne mit.“

Ingo Neuhaus, Trainer SG Müschenbach/Hachenburg

In der Nachspielzeit (90.+2) sah Zules Muriel noch Gelb-Rot, als er bereits mit Gelb verwarnt die Ausführung eines Freistoßes blockierte. „Das ist ein glücklicher Punkt, aber den nehmen wir zur Kirmes gerne mit. Wir haben gut gekämpft und gut dagegengehalten und hätten mit viel Glück auch das 2:1 machen können. Hundsangen hatte in der ersten Hälfte viele Möglichkeiten, da hatten wir auch Glück“, so Müschenbachs Trainer Neuhaus.

„Mich ärgert vor allem das unnötige Gegentor. Nach dem 0:1 waren wir fußballerisch eine Klasse besser, haben aber aus unseren Chancen zu wenig Tore gemacht und waren nicht konsequent genug. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so zielstrebig, wie in der ersten“, so der ebenfalls neue Gästetrainer Thomas Schäfer.

SG Müschenbach/H. – SG Hundsangen/St.-W. 1:1 (1:1)

Müschenbach/Hachenburg: Hammer – Schwendt, Zeuner, Raack, Günter – Bonn, Schneider (72. Dachraoui), Hüsch, Oettgen (84. Giehl) – Velten (88. Kempf), Zules Muriel.

Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Weimer – Faulhaber, Steinebach, Dietz, Hanke – Hölzenbein (61. Marschall), Faßbender, Omotezako, Tautz (84. Matthey) – Henkes, Heller (65. Aßmann).

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Rübenach).

Zuschauer: 170.

Tore: 1:0 Jonas Raack (5.), 1:1 Jannik Faßbender (33.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Sergio Steven Zules Muriel (90.+2, Foulspiel und Unsportlichkeit).