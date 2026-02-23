Selbstvertrauen ist zurück Müschenbach gewinnt letzten Test mit Höhen und Tiefen Marco Rosbach 23.02.2026, 12:46 Uhr

i Das Selbstvertrauen sei zurück, sagt Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt. Maro Rosbach

Von einem Test mit Höhen und Tiefen sprach Torsten Gerhardt nach dem 4:1 seiner SG Müschenbach bei der SG Grenzbachtal. Was hängen bleiben soll für den Abstiegskampf in der Bezirksliga Ost, sind jetzt die positiven Erkenntnisse.

Mit zwei Siegen haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Müschenbach/Hachenburg die Vorbereitung auf die ersten Punktspiele des Jahres abgeschlossen. Dem 7:1 gegen den SSV Weyerbusch ließ das Team von Trainer Torsten Gerhardt jetzt ein 4:1 (2:0) bei der SG Grenzbachtal folgen.







Artikel teilen

Artikel teilen