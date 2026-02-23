Selbstvertrauen ist zurück
Müschenbach gewinnt letzten Test mit Höhen und Tiefen
Das Selbstvertrauen sei zurück, sagt Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt.
Maro Rosbach

Von einem Test mit Höhen und Tiefen sprach Torsten Gerhardt nach dem 4:1 seiner SG Müschenbach bei der SG Grenzbachtal. Was hängen bleiben soll für den Abstiegskampf in der Bezirksliga Ost, sind jetzt die positiven Erkenntnisse.

Mit zwei Siegen haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Müschenbach/Hachenburg die Vorbereitung auf die ersten Punktspiele des Jahres abgeschlossen. Dem 7:1 gegen den SSV Weyerbusch ließ das Team von Trainer Torsten Gerhardt jetzt ein 4:1 (2:0) bei der SG Grenzbachtal folgen.

