In den 24. Spieltag der Bezirksliga Ost gehen sowohl die SG Müschenbach als auch der SV Windhagen mit viel Selbstvertrauen. Müschenbach drehte zuletzt in der Nachspielzeit einen 1:4-Rückstand zu einem Unentschieden, Windhagen gelang der Derbysieg.
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Am vergangenen Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost erarbeitete sich die SG Müschenbach/Hachenburg im Kampf um den Klassenverbleib einen außergewöhnlichen Punktgewinn. Auswärts bei der SG Westerburg konnte das Team von Trainer Torsten Gerhardt einen 1:4-Rückstand in der Nachspielzeit der Begegnung noch in ein 4:4 ummünzen.