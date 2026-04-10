Windhagen will bereit sein Müschenbach geht mit Selbstvertrauen ins Heimspiel Jona Heck 10.04.2026, 11:03 Uhr

i Die SG Müschenbach/Hachenburg will auch nach dem Heimspiel gegen den SV Windhagen wieder Grund zum Jubeln haben. Andreas Hergenhahn

In den 24. Spieltag der Bezirksliga Ost gehen sowohl die SG Müschenbach als auch der SV Windhagen mit viel Selbstvertrauen. Müschenbach drehte zuletzt in der Nachspielzeit einen 1:4-Rückstand zu einem Unentschieden, Windhagen gelang der Derbysieg.

Am vergangenen Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost erarbeitete sich die SG Müschenbach/Hachenburg im Kampf um den Klassenverbleib einen außergewöhnlichen Punktgewinn. Auswärts bei der SG Westerburg konnte das Team von Trainer Torsten Gerhardt einen 1:4-Rückstand in der Nachspielzeit der Begegnung noch in ein 4:4 ummünzen.







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