Fünf der jüngsten sechs Spiele gegen die SG Müschenbach hat der TuS Montabaur gewonnen, einmal gab es ein Remis. Trotz dieser Top-Bilanz hätte es Trainer Markus Kluger lieber vermieden, binnen vier Tagen zweimal die Fahrt nach Hachenburg anzutreten.
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Man sieht sich immer zweimal – und manchmal geht das verdammt schnell: Kreuzen sich die Wege der SG Müschenbach/Hachenburg und des TuS Montabaur am Sonntag (15 Uhr, Rasenplatz Hachenburg) in der Bezirksliga Ost, geht es für beide Teams bereits am Mittwoch (19.