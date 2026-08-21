TuS Montabaur wollte verlegen Müschenbach-Doppelpack schmeckt Kluger überhaupt nicht Marco Rosbach 21.08.2026, 12:27 Uhr

i Montabaurs Trainer Markus Kluger hatte gehofft, das Pokalspiel in Hachenburg zu verlegen. Doch jetzt geht es für sein Team am Sonntag und am Mittwoch zur SG Müschenbach. Marco Rosbach

Fünf der jüngsten sechs Spiele gegen die SG Müschenbach hat der TuS Montabaur gewonnen, einmal gab es ein Remis. Trotz dieser Top-Bilanz hätte es Trainer Markus Kluger lieber vermieden, binnen vier Tagen zweimal die Fahrt nach Hachenburg anzutreten.

Man sieht sich immer zweimal – und manchmal geht das verdammt schnell: Kreuzen sich die Wege der SG Müschenbach/Hachenburg und des TuS Montabaur am Sonntag (15 Uhr, Rasenplatz Hachenburg) in der Bezirksliga Ost, geht es für beide Teams bereits am Mittwoch (19.







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