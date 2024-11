Müschenbach-Coach Häßler vor Kellerduell gegen Neitersen: Druck haben beide Mannschaften

Hachenburg. Für die SG Müschenbach/Hachenburg geht's in diesem Herbst Schlag auf Schlag: Acht Tage nach dem Achtelfinalspiel im Fußball-Rheinlandpokal gegen den Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz (1:4) kämpft die Mannschaft von Trainer Stefan Häßler um dringend benötigte Punkte in der Bezirksliga Ost. Zum Abschluss des 13. Spieltags empfangen die Müschenbacher heute Abend die SG Neitersen/Altenkirchen (20 Uhr, in Hachenburg).