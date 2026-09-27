Türkiyemspor holt Big Points
Müschenbach bringt sich selbst um die ersten Punkte
Die SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau) bleibt auch im achten Saisonspiel ohne Punkte. Gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumba
Die SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau) bleibt auch im achten Saisonspiel ohne Punkte. Gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Rot) setzte es eine 2:3-Niederlage.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die SG Müschenbach/Hachenburg bleibt weiter ohne Bezirksliga-Punkte. Gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach war deutlich mehr drin, aus der Überzahl konnte die SG aber kein Kapital schlagen.

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Die SG Müschenbach/Hachenburg hat in der Fußball-Bezirksliga Ost auch das achte Saisonspiel verloren und hat nun bereits acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Im Kellerduell gegen den Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach mussten sich die Gastgeber letztendlich knapp mit 2:3 (1:2)-Toren geschlagen geben.
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