Türkiyemspor holt Big Points Müschenbach bringt sich selbst um die ersten Punkte Jens Kötting 27.09.2026, 19:52 Uhr

i Die SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau) bleibt auch im achten Saisonspiel ohne Punkte. Gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Rot) setzte es eine 2:3-Niederlage. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die SG Müschenbach/Hachenburg bleibt weiter ohne Bezirksliga-Punkte. Gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach war deutlich mehr drin, aus der Überzahl konnte die SG aber kein Kapital schlagen.

Die SG Müschenbach/Hachenburg hat in der Fußball-Bezirksliga Ost auch das achte Saisonspiel verloren und hat nun bereits acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Im Kellerduell gegen den Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach mussten sich die Gastgeber letztendlich knapp mit 2:3 (1:2)-Toren geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen