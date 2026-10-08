Neuauflage des Pokalspiels Müller rät seinen Schützlingen zu „einfachen Mitteln“ Stefan Nink 08.10.2026, 12:46 Uhr

i Lukas Blech (links) und Burgschwalbachs Schützenkönig Julian Ohlemacher im Duell: Nachdem am 2. August das Weiterkommen im Rheinlandpokal auf der Agenda gestanden hatte, nehmen beide am Samstag vor dem Kirmesschoppen drei eminent wichtige Bezirksliga-Punkte ins Visier. Andreas Hergenhahn

Im Kampf um den Verbleib in der Bezirksliga Ost gilt es für die Fußballer der TuS Burgschwalbach besonders am Märchenwald. Am Samstag kommt mit der SG Niederroßbach ein Kirmesgast, mit dem die Rot-Schwarzen gute Erinnerungen verbinden.

So schnell sieht man sich wieder: Zehn Wochen nach dem Kräftemessen in der 1. Runde des Rheinlandpokals kreuzen die TuS Burgschwalbach und die SG Niederroßbach/Basalt erneut die Klingen. Am Samstag geht‘s ab 15 Uhr am Märchenwald um drei Bezirksliga-Punkte, die beide Kontrahenten derzeit bitter benötigen.







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