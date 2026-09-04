Das Ziel ist klar: Im fünften Anlauf soll am Sonntagnachmittag für die Bezirksligafußballer der TuS Burgschwalbach der erste Dreier der noch jungen Runde herausspringen. Zu Gast am Märchenwald ist dann ab 15 Uhr der starke Aufsteiger SG Rennerod.
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Es geht nun gegen auf Augenhöhe liegende Teams
Andreas Müller, der bei der TuS Burgschwalbach gemeinsam mit Tim Heimann Verantwortung für die Bezirksliga-Fußballer trägt, will die Lage nach nur einem Zähler aus den ersten vier Ligabegegnungen nicht überbewerten.