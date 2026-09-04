Hausaufgabe gegen SG Rennerod
Müller-Elf läutet die „Wochen der Wahrheit“ ein
Lufthoheit wird auch am Sonntag gegen die SG Rennerod für due Burgschwalbacher Martin Fiedler und Nabil Hassoun (hier im Duell
Lufthoheit wird auch am Sonntag gegen die SG Rennerod für due Burgschwalbacher Martin Fiedler und Nabil Hassoun (hier im Duell mit dem Wirgeser Ronaldo Kröber) besonders wichtig sein.
René Weiss

Das Ziel ist klar: Im fünften Anlauf soll am Sonntagnachmittag für die Bezirksligafußballer der TuS Burgschwalbach der erste Dreier der noch jungen Runde herausspringen. Zu Gast am Märchenwald ist dann ab 15 Uhr der starke Aufsteiger SG Rennerod.

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Es geht nun gegen auf Augenhöhe liegende Teams

Andreas Müller, der bei der TuS Burgschwalbach gemeinsam mit Tim Heimann Verantwortung für die Bezirksliga-Fußballer trägt, will die Lage nach nur einem Zähler aus den ersten vier Ligabegegnungen nicht überbewerten.
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