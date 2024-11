Seitfallzieher als Highlight Mudersbachs Luca Zips macht das halbe Dutzend voll 10.11.2024, 20:53 Uhr

i Luca Zips (hier in Blau beim Spiel gegen Fortuna Freudenberg) macht in puncto Akrobatik so schnell keiner etwas vor. Beim Heimspiel gegen Türkiyemspor Plettenberg sorgte er mit einem sehenswerten Seitfallzieher für das Highlight und den Schlusspunkt der Partie. Manfred Böhmer

Luca Zips setzt mit einem Seitfallziehertor dem wichtigen Heimsieg der SG Mudersbach/Brachbach das i-Tüpfelchen auf.

Dieser Sieg bringt die SG Mudersbach/Brachbach in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) vorwärts: Die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach entschied das Heimspiel gegen Türkiyemspor Plettenberg „Auf dem Dammicht“ in Mudersbach souverän mit 6:0 (2:0) für sich und kletterte damit in der Tabelle auf den zehnten Rang.

