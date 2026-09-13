2:2 gegen Aufsteiger Werdohl Mudersbachs Chancenwucher kostet den Spitzenplatz Jona Heck 13.09.2026, 21:03 Uhr

i Mudersbachs Trainer Timo Schlabach fand trotz des 2:2-Remis lobende Worte für seine Mannschaft. Manfred Böhmer/balu

Die SG bleibt weiter ungeschlagen. Das Remis gegen den Aufsteiger FSV Werdohl kostet allerdings die Tabellenführung, Bei fünf fehlenden Stammspielern und einem starken Gegner sparte Trainer Timo Schlabach aber nicht mit Lob für seine Spieler.

Die SG Mudersbach/Brachbach muss ihre Tabellenführung nach dem 2:2 (1:1) gegen den starken Aufsteiger FSV Werdohl abgeben. Zwar ist die SG in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) weiter ungeschlagen, mit 14 Punkten steht die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach aber „nur“ noch auf Rang drei der Tabelle.







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