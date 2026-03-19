Torhüter Prudlo geht im Sommer Mudersbach hat eines der schwersten Auswärtsspiele Jona Heck 19.03.2026, 16:25 Uhr

i Marius Dreker (in Blau) und seine SG Mudersbach/Brachbach erwartet ein schweres Auswärtsspiel beim VSV Wenden. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen trifft Mudersbach auf den Aufstiegskandidaten Wenden. Der Tabellenzweite will den Rückstand auf Hünsborn verkürzen, während Mudersbach den Favoriten ärgern möchte.

﻿In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) wartet eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison auf die SG Mudersbach/Brachbach. Am Sonntag, 15 Uhr, muss die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach zum VSV Wenden, welcher aktuell den zweiten Rang belegt und nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Rot-Weiß Hünsborn hat.







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