In der Fußball-Bezirksliga Westfalen trifft Mudersbach auf den Aufstiegskandidaten Wenden. Der Tabellenzweite will den Rückstand auf Hünsborn verkürzen, während Mudersbach den Favoriten ärgern möchte.
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In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) wartet eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison auf die SG Mudersbach/Brachbach. Am Sonntag, 15 Uhr, muss die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach zum VSV Wenden, welcher aktuell den zweiten Rang belegt und nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Rot-Weiß Hünsborn hat.