Die SG Mudersbach/Brachbach konnte in Rüblinghausen den ersten Punkt der noch jungen Bezirksliga-Saison einfahren. Aufgrund der vielen hochkarätigen Chancen war für die SG aber deutlich mehr drin beim Tabellenführer.

Die SG Mudersbach/Brachbach konnte in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) den ersten Punkt in der laufenden Saison einfahren. Beim Tabellenführer VfR Rüblinghausen war allerdings mehr drin als das 1:1 (1:1)-Unentschieden. Mudersbach zeigte eine starke Leistung, traf im dritten Spiel bereits das fünfte Mal Aluminium und scheiterte erneut an einer schwachen Chancenverwertung. „Wir hatten bestimmt fünf hochkarätige Torchancen, aus denen wir wieder kein Tor machen“, weiß SG-Trainer Timo Schlabach den Grund, warum es nicht für drei Punkte gereicht hat.

„Wir haben wieder ein enorm gutes Spiel gezeigt. Rüblinghausen hatte ein bisschen mehr Spielanteile. Wir haben aber gut verteidigt und nach vorne sehr viele Nadelstiche gesetzt. In der zweiten Halbzeit waren wir total am Drücker“, kommentierte Schlabach die Begegnung beim Tabellenführer. „Da gibt es keine zwei Meinungen. Von den klaren Torchancen her hätten wir dieses Spiel gewinnen müssen. Daran müssen wir in den nächsten Wochen arbeiten. Fußballerisch bin ich begeistert von den Jungs“, erklärte er stolz, aber auch ein Stück weit enttäuscht nach dem verpassten Auswärtssieg.

„Von den klaren Torchancen her hätten wir dieses Spiel gewinnen müssen.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

In der 21. Minute brachte Frederik Döppeler die Heimelf in Führung. Die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach zeigten sich aber unbeeindruckt und kamen nur zehn Minuten später zum direkten Ausgleichstreffer durch Marius Dreker (31.). In der Folge hatte Rüblinghausen häufiger den Ball, kam aber kaum zu nennenswerten Torchancen. Im Gegenteil: Die SG-Offensive lief auf Hochtouren, einzig und allein die Abschlussschwäche hinderte Mudersbach an einem weiteren Treffer.

SG Mudersbach/Brachbach: Prudlo – Adanic, Döbbelin, Kempf, Tizon-Gomez – Heidrich, Pfeifer (87. Haddouchi Bouylagman), Füllengraben, Dreker (79. Otto), Zips (86. Hartmann) – Floris (89. Schlabach).