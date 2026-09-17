Partie weist weiteren Weg Motto lautet für beide: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Stefan Nink 17.09.2026, 10:00 Uhr

i Für Burgschwalbachs Mica Luis Schramm (am Ball, gegen Horressens Tim Isbert) und seine Kameraden geht es am Sonntag im Kellerduell am Stellweg gegen die sogar noch gänzlich punktlose SG Müschenbach darum, endlich den ersten Dreier einzufahren, um nicht schon der Musik hinterherlaufen zu müssen. Andreas Hergenhahn

Die TuS Burgschwalbach und ihr nächster Gast SG Müschenbach/Hachenburg warten nach sechs Anläufen noch immer auf die erste volle Punktausbeute. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag, wenn das direkte Duell am Märchenwald ansteht.

Der offizielle Titelsong der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2007 im eigenen Land könnte auch am Sonntagnachmittag aus den Lautsprechern am Märchenwald erklingen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragte die Kölner Kultband „De Höhner“ dereinst mit ihrem Gassenhauer.







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