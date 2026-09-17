Die TuS Burgschwalbach und ihr nächster Gast SG Müschenbach/Hachenburg warten nach sechs Anläufen noch immer auf die erste volle Punktausbeute. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag, wenn das direkte Duell am Märchenwald ansteht.
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Der offizielle Titelsong der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2007 im eigenen Land könnte auch am Sonntagnachmittag aus den Lautsprechern am Märchenwald erklingen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragte die Kölner Kultband „De Höhner“ dereinst mit ihrem Gassenhauer.