SG zahlt gerade etwas Lehrgeld
Montabaurs Trainer Kluger weiß um Weitefelds Stärken
Sven Henrichs (in Schwarz) ist einer der Spieler, vor denen Montabaurs Trainer Markus Kluger sein Team warnen wird. Sechs Treffe
Sven Henrichs (in Schwarz) ist einer der Spieler, vor denen Montabaurs Trainer Markus Kluger sein Team warnen wird. Sechs Treffer stehen bereits auf Henrichs Konto.
Manfred Böhmer/balu

Die SG Weitefeld musste in den letzten drei Spielen drei Niederlagen hinnehmen. Am Sonntag rundet der TuS Montabaur die Duelle gegen die Top-Vier der Liga als Tabellenzweiter ab. Die Kreisstädter wollen die jüngste Niederlage vergessen machen.

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Für die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken geht es am Sonntag, 15 Uhr, gegen das nächste Team aus den Top-Vier der Liga. Zu Gast ist der Tabellenzweite TuS Montabaur, der für Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein schon vor der Saison zu den Aufstiegsaspiranten zählte.
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