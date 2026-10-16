Die SG Weitefeld musste in den letzten drei Spielen drei Niederlagen hinnehmen. Am Sonntag rundet der TuS Montabaur die Duelle gegen die Top-Vier der Liga als Tabellenzweiter ab. Die Kreisstädter wollen die jüngste Niederlage vergessen machen.
Lesezeit 1 Minute
Für die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken geht es am Sonntag, 15 Uhr, gegen das nächste Team aus den Top-Vier der Liga. Zu Gast ist der Tabellenzweite TuS Montabaur, der für Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein schon vor der Saison zu den Aufstiegsaspiranten zählte.